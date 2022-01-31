2022/01/31 | 09:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/يشهد اليوم الأحد ، ختام منافسات الدور ربع النهائي للنسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التى انطلقت في التاسع من كانون الثاني الجارى في الكاميرون وتستمر حتى السادس من شباط المقبل.ويخوض المنتخب المصري مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي مع نظيره المغربي، في الساعة السادسة من مساء اليوم، على ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.وكان منتخب مصر قد تغلب على كوت ديفوار في دور الـ16 من بطولة أفريقيا، بركلات الترجيح 54، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى، ومن قبلها الخسارة أمام نيجيريا بهدف، والفوز على غينيا بيساو والسودان بنفس النتيجة.وتأهل منتخب المغرب لدور ربع النهائي بعد الفوز بصعوبة على منتخب مالاوي بنتيجة 2 - 1 في دور الـ 16.كما يلتقي في الساعة العاشرة من مساء اليوم الاحدمنتخبا السنغال و غينيا الإستوائية على ملعب "أحمدو أهيدجو" ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة امم افريقيا "./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم ختام منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الافريقية بكرة القدم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم ختام منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الافريقية بكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).