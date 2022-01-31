الأمم المتحدة: طالبان قتلت أكثر من 100 من أفراد الحكومة والأمن السابقين

2022/01/31 | 09:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير للأمم المتحدة، الأحد، بأن حركة طالبان وحلفاءها قتلوا أكثر من 100 من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقين وأفراد الأمن والأشخاص الذين عملوا مع القوات الدولية.

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