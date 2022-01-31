مقتل 19 شخصاُ في البرازيل بانهيارات أرضية وفيضانات

2022/01/31 | 09:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال مسؤولو السلامة العامة في ولاية ساو باولو البرازيلية، إن الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في الولاية أودت بحياة 19 شخصا على الأقل منذ يوم الجمعة بينهم 7 أطفال.وتقول سلطات الولاية إن 9 آخرين أصيبوا بسبب الأمطار وأن 4 أشخاص في عداد المفقودين، في حين تشردت قرابة 500 أسرة […]

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