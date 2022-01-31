طبيب عن مستقبل التعايش مع كورونا: أنا أكثر تفاؤلا منذ بداية الجائحة

2022/01/31 | 09:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو مستقبل لا يُعدّ فيه فيروس كورونا أزمة، بل بالأحرى شيء يجب الحماية منه ومعالجته.هذه هي الرؤية التي حددها مسؤولو البيت الأبيض، لكن خبراء الصحة يحذرون من أن البلاد لم تصل إلى تلك المرحلة بعد.

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