الاطار التنسيقي يفتح جميع خطوطه امام الكتلة الصدرية ويوضح خطته البديلة

2022/01/31 | 09:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت اطراف سياسية من داخل الاطار التنسيقي فتح جميع الخطوط من اجل التفاهم مع التيار الصدري بشأن المرحلة المقبلة، موضحة ان هناك خيارات أخرى سيتم اللجوء اليها في حال الوصول الى طريق مسدود.وقال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي يواصل حواراته مع الأطراف الاخرى وسيشارك بجميع اقطابه […]

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