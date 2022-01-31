تزامناً مع القفزات المتتالية.. متخصص عراقي يفصّل تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالمياً

2022/01/31 | 09:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

فسّر الخبير الاقتصادي العراقي نبيل الموسوي، اليوم الإثنين، تداعيات ارتفاع أسعار النفط على النمو الاقتصادي.

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وقال الموسوي في إيضاح تابعه "ناس"، (31 كانون الثاني 2022)، إن "الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار النفط العالمية حاليا سيلحق الضرر لاحقا بالنمو الاقتصادي العالمي، وسيخفّض من معدل نمو الطلب العالمي على النفط مستقبلاً، وسيشجع على زيادة إنتاج النفط خارج دول أوبك بلس وخاصة في المناطق مرتفعة الكلفة مثل النفط الصخري الأميريكي والنفط الرملي الكندي والنفط في المناطق المغمورة"، مبينا أن "هذا سيؤدي لاحقا الى زيادة المعروض النفطي وانخفاض أسعار النفط".

وأضاف، "لذا واستناداً إلى الانعكاسات أعلاه، ليس من الصواب استحداث التزامات جديدة تمثل أعباء إضافية مستدامة في الموازنة العامة بالاعتماد على مورد نفطي غير مستدام ترتبط أسعاره بعوامل خارجية وليس بعوامل داخلية".

وارتفعت أسعار النفط، الاثنين، لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات، حيث أدت "الاضطرابات السياسية" في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتا أو 1.0 بالمئة إلى 90.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة الماضي.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا الجمعة الماضية أيضاً، بحسب "رويترز".

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