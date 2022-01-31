تسرب نفطي يهدد الحياة الطبيعية في نهر الأمازون

2022/01/31 | 09:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الإكوادور أنها تراقب تقدم عملية معالجة تسرب نفطي وقع في غابات الأمازون يهدد بتلويث نهر.وأدت أمطار غزيرة إلى حدوث انزلاق في التربة في بييدرا فينا في مقاطعة نابو شرقا الجمعة الماضية.وأفاد مسؤول في وزارة بيئة الإكوادور بأن صخرة ضربت خط أنابيب للنفط وأحدثت كسرا فيه، ما تسبب بتسرب “كمية هائلة” […]

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