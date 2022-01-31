القبض على إرهابيين إثنين غربي بغداد

2022/01/31 | 09:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفارز سيطرة ابو غريب القت القبض على متهمين اثنين مطلوبين.

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