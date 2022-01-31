2022/01/31 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الصحة ، اليوم الاثنين، عن عدد المصابين بالمتحور من فيروس كورنا "أوميكرون" بالموقف الوبائي اليومي.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لـ(بغداد اليوم)، انه "ما لايقل عن ثلث الإصابات إلى نصفها المسجلة بفيروس كورونا هي من المتحور الجديد أوميكرون، وهذا الأمر الطبيعي ومتوقع وكما يحدث في اغلب بلدان العالم".

وحذر البدر ان "الإصابات ونسب الحالات الموجبة لا تزال في تصاعد خطير وقد يكون العراق مقبل على موجة وبائية أخطر من السابقة، ولهذا يجب تطبيق الإجراءات الوقائية المتمثلة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل وتعقيم اليدين والإقبال على تلقي اللقاح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكشف عن عدد المصابين بـ"أوميكرون" بالموقف الوبائي اليومي وتحذر من هذا الامر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تكشف عن عدد المصابين بـ"أوميكرون" بالموقف الوبائي اليومي وتحذر من هذا الامر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).