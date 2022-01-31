الرافدين يصدر بياناً بشأن الحسابات والفوائد

2022/01/31 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، بيأناً بشأن حسابات المواطنين والفوائد التي يقدمها.

وذكر المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "مستمر بفتح الحسابات للمواطنين لايداع اموالهم في المصرف وحصولهم للفوائد".

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