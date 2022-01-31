انشاء اكبر مجمع لحوار الاديان في الشرق الاوسط بمدينة اور التاريخية

2022/01/31 | 09:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تعتزم محافظة ذي قار إنشاء أكبر مجمع لحوار الأديان في الشرق الأوسط بمدينة أور التاريخية.وقال معاون المحافظ غسان الخفاجي، لـلجريدة الرسمية / الصباح / إن العمل بمشروع مجمع حوار الأديان في مدينة أور السياحية الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، سيبدأ قريباً.وأضاف أنّه بتوجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وصندوق إعمار ذي قار، عقدت المحافظة لقاء مع أدوارد فتحي المتبرع، مبينا ان الجانبين تدارسا المخططات المعدة للمشروع.وأشار الخفاجي إلى أن الحكومة المحلية في المحافظة تدعم هذا المشروع الحضاري دعماً كاملاً ومستعدة لتقديم التسهيلات اللازمة للإسراع بتسليم الموقع للمتبرع والمباشرة بتنفيذه .ومن المقرر أن تستضيف بغداد في الربع الأخير من هذا العام مؤتمر حوار الأديان./انتهى3

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