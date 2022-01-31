يد العراق على بعد خطوة من تاهل تاريخي لكاس العالم

2022/01/31 | 09:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يخوض منتخبل العراق بكرة اليد في الساعة 6 من مساء اليوم مباراته الحاسمة امام كوريا الجنوبية تعد الاهم في تاريح اليد العراقية والتي سيكون الفوز فيها التاهل لكاس العالم المقبلة في السويد وبولندا كخامس فريق اسيوي يتاهل للمونديال.وتأهل منتخبنا الى دور الثمانية من بطولة آسيا بنسختها العشرين بعد أن حقق فوزين على عمان 31 / 29 ، وعلى الامارات 32 / 31 ، وخسر أمام قطر .وفي دور الثمانية خسر منتخبنا أمام إيران والبحرين بفارق 3 أهداف ، إلا أن فارق الأهداف هو من أهل منتخبنا على حساب الكويت إثر التعادل 25 / 25 هدفا ./انتنهى3

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