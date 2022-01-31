وزارة الشباب تكرم منتخب اليد

2022/01/31 | 09:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أنه وجه بتكريم منتخب اليد بعد مستوياته الكبيرة في بطولة آسيا.وقال درجال في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إنه “اجرينا اتصالا هاتفيا مع رئيس اتحاد كرة اليد محمد الاعرجي، واكدنا دعمنا للمنتخب الوطني بكرة اليد بعد وصوله الى هذه المراحل المتقدمة من البطولة الاسيوية وحصوله على […]

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