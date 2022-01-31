أسعار الذهب تنخفض وتتجه إلى أسوأ شهر منذ أيلول

2022/01/31 | 09:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، وكانت متجهة لأكبر انخفاض شهري منذ أيلول الماضي.وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 1786.26 دولارًا للأونصة ، اعتبارًا من الساعة 0428 بتوقيت غرينتش، مما رفع انخفاضه الشهري إلى أكثر من 2٪.واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1786.50 دولاراً.ويخطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة […]

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