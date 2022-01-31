2022/01/31 | 09:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ظهرت المقالة عاجل… الحلبوسي وبارزاني يصلان إلى النجف للقاء الصدر أولاً على النور نيوز.

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