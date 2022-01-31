لحظة تدمير الإمارات موقع إطلاق صواريخ بالستية للحوثيين في اليمن

2022/01/31 | 10:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع الإماراتية مقطع فيديو على حسابها بتويتر، يظهر لحظة تدمير منصة إطلاق صواريخ في اليمن، بعد أن استهدفت الإمارات يوم الاثنين.

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