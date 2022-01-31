المرصد: قصف إسرائيلي يطال مواقع لفصائل مسلحة في محيط العاصمة السورية

2022/01/31 | 10:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت وسائل إعلام رسمية سورية نقلا عن مصدر عسكري، الاثنين، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.

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وأفاد المصدر بوقوع بعض الخسائر المادية نتيجة لعملية التصدي.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

فيما قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن "قصفا إسرائيليا طال مواقع ومستودعات لحزب الله اللبناني في محيط مدينة القطيفة شمال شرق العاصمة دمشق".

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