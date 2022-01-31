النجف تفصح عن قيمة المشاريع الاستثمارية في المحافظة

2022/01/31 | 10:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت هيئة استثمار النجف، الاثنين، أن قيمة المشاريع الاستثمارية في المحافظة، تجاوزت سبعة مليارات دولار، فيما أكدت أنه وصل عدد العاملين المحليين فيها حاليا إلى 18 ألفا، وسيصل إلى 50 ألفا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.وقال رئيس الهيئة ضرغام كيكو في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “عدد الإجازات الاستثمارية […]

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