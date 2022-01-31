تظاهرة حاشدة في بغداد تنديدا بترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية

2022/01/31 | 10:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… نظم المئات تظاهرة حاشدة، اليوم الاثنين، في ساحة النسور وسط العاصمة بغداد احتجاجا على ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.وقال مراسل /المعلومة/، إن المئات من المواطنين نظموا، صباح اليوم، تظاهرة شعبية حاشدة في ساحة النسور احتجاجا على ترشح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.وأضاف، أن المتظاهرين رفعوا شعارات […]

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