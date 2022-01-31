التربية تحدد شرطا للدخول للامتحان الخارجي

2022/01/31 | 10:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حال شمول المتقدم على الامتحان الخارج فيجب تغيير قانون الدولة.

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