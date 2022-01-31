النزاهة تكشف تلاعباً وتزويراً ومخالفات قانونية في النجف

2022/01/31 | 10:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن ضبطها حالات تلاعبٍ وتزويرٍ واستغلالٍ ومُخالفات قانونيَّة في عددٍ من دوائر مُحافظة النجف، مُبيّنةً أنَّ ملاكاتها في مكتب تحقيق المُحافظة نفَّذت ثلاث عمليَّات ضبطٍ.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “فريق العمل، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة النجف، قام بضبط حالات تلاعبٍ بعقود الإيجار […]

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