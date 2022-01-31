2022/01/31 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، عن القبض على عصابة سرقة للحقائب النسائية شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بعد ملاحظة بعض حوادث سرقة الحقائب النسائية في الآونة الأخيرة والتي تم تسجيل اخبارها لدى مفارز مكتب مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وعلى الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لتتبع الجناة والتحري وجمع المعلومات".

وأضاف انه "من خلال الجهود المبذولة تم التوصل إلى افراد العصابة المتكونة من اربعة متهمين حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليهم".

وأوضحت الوكالة في بيانها انه "تم ضبط بحوزتهم دراجات نارية من نوع تك تك عدد 2 كانوا يستخدمونها في عمليات سرقة الحقائب"، مبينة انه "تم تدوين اقوال المتهمين ابتدائياً وصدقت قضائياً بالاعتراف عن اشتراكهم سوية ب11 عملية سرقة للحقائب النسائية ، وتم عرضهم أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام 446 من قانون العقوبات لينالوا جزائهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة سرقة للحقائب النسائية شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة سرقة للحقائب النسائية شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).