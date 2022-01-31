بغداد تستعد لاستضافة وتنظيم مؤتمر منظمة الاغذية والزراعة / فاو/ الشهر المقبل

2022/01/31 | 10:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تستعد العاصمة بغداد لاستضافة وتنظيم مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة / فاو/ في شهر شباط المقبل، بعد غياب لقرابة 54 عاماً منذ آخر مؤتمر نظمته إحدى دول الإقليم.وذكرت الجريدة الرسمية / الصباح / : ان وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ومدير عام منظمة /فاو/ تشو دونينو، ناقشا بمشاركة مندوبة العراق لدى المنظمة صفية السهيل، واقع التحضيرات للمؤتمر الإقليمي الذي ستستضيفه العاصمة بغداد.واكد وزير الزراعة اهتمام العراق باستضافة هذا المؤتمر الأممي في العاصمة بغداد بعد غياب دام 54 عاماً منذ آخر تنظيم له في إحدى دول الإقليم.ونقلت عن المندوبة الدائمة لجمهورية العراق لدى وكالات الأمم المتحدة في روما صفية السهيل : إن الاجتماع الثلاثي الذي نظم عبر دائرة إلكترونية عرّج على جميع التحضيرات اللازمة لتنظيم المؤتمر الـ36 لمنظمة (فاو) في العاصمة بغداد.واشارت إلى أن وزير الزراعة نقل حرص رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوزارات المعنية على تقديم كل التسهيلات والدعم لتحقيق استضافة مميزة.واوضحت انه تم خلال الاجتماع بحث مشاركات الدول وكبار الشخصيات والمسؤولين الأمميين والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني./انتهى3

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