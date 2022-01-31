عامر الجواهري لـ / نينا / : الانفجار السكاني .. ازمة جديدة تحتاج الى اناس تخطط وتنفذ لاحتوائها

2022/01/31 | 10:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري ان الانفجار السكاني ..ازمة جديدة تحتاج الى اناس تخطط وتنفذ لاحتوائها.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : العشوائيات موضوع بالغ الاهمية لطبقات دون الوسطى متسائلا : من يعالج الانفجار السكاني الذي بدات بوادره بالازدياد المضطرد ؟ ومن يهيىء البنى التحتية؟واضاف الجواهري ان الانفجار السكاني يستوجب نظرة استراتيجية مستدامة لايجاد حلول له.وتابع : قبل 4 سنوات كانت هناك احصائية تشير الى ان العشوائيات تشكل نسبة السكان 8 % والان النسبة اكبر مشيرا الى ان هناك حاجة الى اناس تخطط وارادة وقدرات حقيقية تنفذ لمواجهة هذه المشكلة ./انتهى3

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