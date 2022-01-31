الصين تطرد عددا متزايدا من الصحفيين الأجانب

2022/01/31 | 10:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة معنية بشؤون المراسلين الأجانب في الصين، الاثنين، أن الصحافيين يواجهون "عقبات غير مسبوقة" في البلد الآسيوي تتمثل بتهديدات بإجراءات قانونية بحقّهم وحملات مناهضة على الإنترنت فيما تتراجع أعدادهم مع طرد السلطات لعدد منهم.

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