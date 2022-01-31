جامعة بابل تكشف عن وجود 150 براءة اختراع بلا استثمار

2022/01/31 | 10:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… دعت جامعة بابل، الاثنين، مؤسسات الدولة والجهات ذات العلاقة لاستثمار ما يمكن استثماره من (150) براءة اختراع مسجلة لأساتذة الجامعة بمختلف المجالات الصناعية والصحية والبيئية والفنية والرياضية وغيرها.وقال رئيس الجامعة قحطان الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هذه البراءات إذا ما استثمرت فإنها ستسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وبناء القدرات […]

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