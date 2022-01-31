2022/01/31 | 10:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: paq2mCfsgBQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بـ "الفلقة" وحلاقة شعره تعنيف طفل بوحشية بعد تهديده شخصيات بالدولة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بـ "الفلقة" وحلاقة شعره تعنيف طفل بوحشية بعد تهديده شخصيات بالدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).