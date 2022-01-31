الاتحاد الوطني: الإطار التنسيقي هدد بأن شق البيت الشيعي لن يمر بسهولة على كردستان

2022/01/31 | 10:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأى قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، إن شق البيت الشيعي لن يمر بسهولة على كردستان لوجود تهديدات مباشرة من الاطار التنسيقي.وقال القيادي لاوند جلال في حديث لوكالة ايرث نيوز، إنه “يبدوا ان الديمقراطي الكردستاني باق في الاتفاق الذي وقعوه مع التيار الصدري وتحالف العزم، لكن نحن كأتحاد وطني كردستاني لدينا […]

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