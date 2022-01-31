أول تعليق من الاطار على زيارة الحلبوسي والبارزاني للنجف

2022/01/31 | 10:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر تحالف الاطار التنسيقي , الاثنين , زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نجيرفان البارزاني الى محافظة النجف الاشرف بأنها تصحيح للخطأ الكبير الذي ارتكبه السنة والكرد بحق البيت الشيعي.وقال القيادي بالاطار كريم عليوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “إصرار الاطار التنسيقي على تماسك […]

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