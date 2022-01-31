الحلبوسي: تتحرك جبال العراق وصحراؤه إلى النجف لمباحثات حكومة عراقية خالصة

2022/01/31 | 10:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان جبال العراق وصحراؤه تتحرك إلى النجف لمباحثات حكومة عراقية وطنية خالصة.‏وذكر الحلبوسي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، انه “ولَّى زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية، واليوم تتحرك جبال العراق وصحراؤه إلى النجف الأشرف لمباحثات حكومة عراقية وطنية خالصة، لا شرقية …

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