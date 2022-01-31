القبض على قيادي في تنظيم داعش الارهابي ومساعده بنينوى

2022/01/31 | 10:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت مفارز الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، من القاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الارهابي وأحد معاونيه في محافظة نينوى.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة “ايرث نيوز”، انه “من خلال تكثيف الجهد الاستخباراتي ومقاطعة المعلومات، فقد تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق […]

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