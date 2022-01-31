الاتحاد يعول على مفاجأة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

2022/01/31 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني آسو فريدون، الاثنين، ان ثقل الأصوات لن تكون كما هو متوقع الآن، وستحدث مفاجأة في جلسة التصويت.وقال فريدون في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، “كنا نتأمل خيراً في آخر لقاء بين رئيسي الحزبين الكرديين في تغليب المصلحة العامة فوق كل شيء، ولكن الحوار توقف، وسيذهب الطرفان إلى […]

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