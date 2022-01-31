الإطاحة بالاداري لكتيبة عمر بن الخطاب الداعشية واحد معاونيه

2022/01/31 | 10:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الارهابي الاول انه عمل بمايسمى ديوان الجند لواء الغرباء واشترك بعدة عمليات ضد الحشد الشعبي.

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