تعرف على اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم

2022/01/31 | 10:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حافظت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، على استقرارها في الأسواق المحلية.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن أسعار بيع الدولار سجلت، 148.000 دينار لكل 100 دولار.وأضاف، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.ع.ع

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