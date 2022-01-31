الاعمار عاجزة عن تشغيل محطات وزن جديدة والسبب؟ 

2022/01/31 | 10:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت وزارة الإعمار والإسكان، الاثنين، عن عدم امتلاكها إمكانيات لتشغيل محطات وزن جديدة بسبب حاجتها إلى عدد كبير من الملاكات لعملها وتخصيصات مالية مع وجود معرقلات لإحالتها إلى الاستثمار، ما دفعها لتحويل إدارة قسم منها إلى متعهدين.وقال مدير الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم كاظم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الدائرة […]

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