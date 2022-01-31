موقف من الاطار التنسيقي حول انفراد جزء منه للتحالف مع الصدر - عاجل

2022/01/31 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

جدد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، تأكيده بعدم انفراد أي جزء منه والذهاب مع التيار الصدري لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال القيادي في الإطار النائب بهاء النوري لـ (بغداد اليوم)، ان "هناك خيارين اما المعارضة او المقاطعة، مؤكدا ان "اجتماعات الاطار مستمرة بمشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس تحالف الفتح هادي العامري".

وأوضح، ان "الصدريين لن يرسلوا إلى الآن رسالة واضحة فيها حسن نية لدخول الإطار معهم بتشكيل الحكومة".

وأضاف، ان "الحديث عن لقاء قريب بين الإطار والصدر غير موجود حاليا لكن باب الحوار مفتوح مع الصدريين لغرض المضي سوية بتشكيل الحكومة".

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