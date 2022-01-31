الاطاحة باداري كتيبة داعشية وأحد معاونيه في نينوى

2022/01/31 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

تمكنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، من الإطاحة بالإداري لما يسمى كتيبة عمر بن الخطاب الداعشية وأحد معاونية في نينوى.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباراتي ومقاطعة المعلومات ، فقد تمكنت الوكالة من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبان وفق احكام المادة 4/ارهاب وذلك لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت انه "ومن خلال التحقيقات معهم اعترف الارهابي الاول انه عمل بما يسمى ديوان الجند لواء الغرباء واشترك بعدة عمليات ضد الحشد الشعبي في جبال مكحول ومن ثم تسنم منصب مايسمى اداري كتيبه عمر بن الخطاب واشترك بمعركة الموصل القديمة ضد القوات الامنية المحررة للمدينة، وفي عام 2019 قام بالعودة الى بغداد لغرض استطلاع الاوضاع وجمع المعلومات وتنفيذ عمليات ارهابية فيها".

وأشارت الخلية في بيانها إلى أن "الارهابي الثاني عمل بما يسمى ديوان الشرطة اللااسلامية وبعد ذلك تم اختياره للمشاركة في العمليات الارهابية في جبال مكحول وبعد انتهاء العمليات عاد الى مدينة الموصل وتم تكليفه بمحاربة القوات الأمنية المشاركة في عمليات تحرير الموصل".

وأوضحت الخلية انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما لينالوا جزائهم العادل على ما اقترفوه من اعمال اجرامية ضد الإنسانية".

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