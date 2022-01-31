تسيير 43 رحلة داخلية وخارجية للطائر الاخضر يوم غد

2022/01/31 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت الخطوط الجوية العراقية، عن تسيير 43 رحلة داخلية وخارجية غدا بواقع 17 رحلة داخلية و 26 رحلة خارجية من والى مطارات البلاد./انتهى3

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