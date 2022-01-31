الحلبوسي: زمن التدخلات الخارجية بتشكيل الحكومات العراقية ولى

2022/01/31 | 10:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أكد رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ،اليوم الاثنين، أن زمن التدخلات الخارجية بتشكيل الحكومات العراقية ولى.

وقال الحلبوسي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية ولی".

وأضاف "اليوم تتحرك جبال العراق وصحراؤه إلى النجف الأشرف لمباحثات حكومة عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية".

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