مبديا استغرابه.. عضو بالاطار التنسيقي يعلق على اجتماع “الحنانة”

2022/01/31 | 10:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أبدى عضو في الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، استغرابه من زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، فيما بين أنه لا نعلم السبب الحقيقي لهذا الاجتماع لغاية الان.وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، لوكالة “ايرث نيوز”، ان […]

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عضو بالاطار التنسيقي يعلق على اجتماع “الحنانة” أولاً على ايرث نيوز.

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