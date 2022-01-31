الزراعة تعتزم تقليص مساحات الخطة الصيفية المقبلة

2022/01/31 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن عزمها تقليص مساحات خطتها للموسم الصيفي المقبل، ما سيؤثر في الكميات المسوقة من المحاصيل الستراتيجية التي تأثرت بالفعل خلال المدة الماضية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الخطة الزراعية للموسم الصيفي المقبل، ستشهد تقليصاً في المساحات المخصصة للمحاصيل المختلفة، أسوة بنظيرتها […]

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