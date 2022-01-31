النزاهة تكشف عن حالات تلاعب وتزوير ومُخالفات قانونيَّة في النجف

2022/01/31 | 11:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن ضبطها حالات تلاعبٍ وتزويرٍ واستغلالٍ ومُخالفات قانونيَّة في عددٍ من دوائر مُحافظة النجف، مشيرة الى ان ملاكاتها بمكتب تحقيق المُحافظة نفَّذت 3 عمليَّات ضبطٍ.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريق العمل، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة النجف، قام بضبط …

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