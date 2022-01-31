رغم تواضع أسلحتهم.. مدنيون في أوكرانيا يستعدون لمواجهة روسيا بتدريبات عسكرية

2022/01/31 | 11:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصنع أسفلت مهجور بالقرب من كييف أصبح الآن ساحة تدريب للمدنيين الذين يتطوعون لمحاربة الغزو الروسي المحتمل - ورغم أن أعداد الصحفيين من حولهم تفوقهم، ويعلمون أن آلة موسكو العسكرية سوف تتغلب عليهم - إلا أنهم حريصون.

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