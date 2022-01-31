مصدر يكشف عن طبيعة الانفجار في محيط مطار أربيل الدولي

2022/01/31 | 11:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس - خاص

كشف مسؤول أمني رفيع، الاثنين، عن طبيعة الانفجار الذي سُمع دويّه في مدينة أربيل.

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وقال المصدر وهو ضابط عسكري في حديث خصَّ به "ناس"، (31 كانون الثاني 2022)، أن "سكان المناطق المجاورة والمقابلة لمطار أربيل الدولي سمعوا دوي انفجار صباح اليوم".

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته أن "تدريبات تجري داخل القاعدة العسكرية المجاورة للمطار"، مؤكداً أنه "لا داعي للقلق".

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