2022/01/31 | 11:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة..بدء اجتماع الصدر مع الحلبوسي وبارزاني والخنجر

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بدء اجتماع الصدر مع الحلبوسي وبارزاني والخنجر أولاً على ايرث نيوز.

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