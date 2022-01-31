تعرفي على مخاطر الحمل بعد سن 35

2022/01/31 | 11:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قامت طبيبة التوليد وأمراض النساء، فيكتوريا فيسيوك، بسرد مخاطر الحمل التي قد تنشأ بعد 35 عامًا.من الضروري التخطيط لولادة الأطفال في سن مبكرة.استشهدت الطبيبة ببيانات تفيد بأن أفضل سن للحمل والإنجاب هو 22 عاما.وأشارت إلى أن هذا العمر مناسب من الناحية الفسيولوجية.وأشارت فيسيوك إلى أن الخطر الأول والرئيسي في […]

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