احدث دراسة تبين مدى تاثير جائحة كورونا على معدلات الإرهاب في العالم

2022/01/31 | 11:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت دراسة حديثة عن التأثيرات الناتجة جراء تفشي فيروس كورونا على نشاط التنظيمات الإرهابية حول العالم، مؤكدة زيادة معدلاتها بشكل كبير، رغم الاحتياطات الأمنية من جانب السلطات على مستوى غالبية الدول لمواجهة التطرف والإرهاب.وأوضحت الدراسة التي نشرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات تحت عنوان: “اتجاهات النشاط الإرهابي عام 2022..تنامٍ […]

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