بارزاني يقدم مقترحا للصدر يتعلق بالمالكي

2022/01/31 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قدم رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، اليوم الاثنين، مقترحا الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يتعلق بزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال مستشار بارزاني عرفات كرم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "بارزاني قدم مقترحًا للصدر بان يتولى المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية".

وأضاف، ان "الحوار بين بارزاني والصدر يجري حول إزالة التوتر عن طريق الحوار مع الاطار التنسيقي لايجاد حل لهذه المشكلة".

واكد "ساهمنا ولازلنا نساهم من اجل ان نجد حلًا لهذه المعضلة الثانوية بين التيار والاطار".

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