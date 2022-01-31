مصدر بديالى يعلن عودة خط الكهرباء الايراني الى الخدمة

2022/01/31 | 11:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلن مصدر حكومي في محافظة ديالى عودة خط الكهرباء الرئيسي القادم من ايران الى الخدمة بعد انقطاع لاسابيع.وقال المصدر لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / أن "الجانب الإيراني أعاد خطي الكهرباء (خط خانقين - سربيل زهاب 100 ميكاواط وخط ديالى - ميرساد 400 ميكاواك) بعد انقطاع دام ثلاثة أسابيع ".مبينا ان تحسنا تدريجيا طرأ على معدل التجهيز بالتيار الكهربائي في عموم المحافظة .وأعلن مصدر حكومي في وقت سابق انقطاع الخط الإيراني ما سبب إنخفاضا بتجهيز الكهرباء للمحافظة بنسبة تصل إلى أكثر من 75 بالمئة./انتهى

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