مواطن يقوم بحرق دراجته قبل حجزها في البصرة

2022/01/31 | 11:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت شرطة البصرة القبض على صاحب دراجة نارية قام بحرقها ورفض تسليمها كونها غير مسجلة .وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان انه تم ضبط دراجة نارية في قاطع فوج طوارئ البصره الثالث في منطقة مناوي رفض سائقها تسليمها حيث قام بسحب دراجته على الرصيف وحرقها حتى لا يتم حجزها.واضافت : تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وإحالته ودراجته الى الجهات ذات العلاقة ،.ودعت القيادة سائقي الدراجات الناريه الى الإلتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات الصادرة لتجنب المحاسبة القانونية ./ انتهى

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